Tutto pronto per Azimut Libera Impresa Expo, l’arte di fare impresa

Al via Azimut Libera Impresa Expo – L’arte di fare Impresa.

Una sponsorizzazione importante

Health Italia S.p.A., società quotata sul mercato AIM Italia, leader nel mercato

italiano della sanità integrativa e della gestione dei processi del benessere,

partecipa come sponsor ad uno dei più importanti eventi del 2019 dedicato al

mondo del fare impresa.

La manifestazione organizzata da Azimut Investimenti

Unarealtà di primo piano nelsettore del risparmio gestito, si svolgerà il 29 e il 30 ottobre 2019 a Milano Rho Fiera, all’interno del Centro Congressi Stella Polare e riunirà oltre 10.000 tra

imprenditori, professionisti e investitori, con l’obiettivo di creare un network di

relazioni intorno ai temi dell’innovazione, dell’economia reale e dello sviluppo

del Sistema Paese.

Innovazione

“Health Italia pone sempre grande attenzione all’innovazione e crede

nell’importanza di fare rete: dalla condivisione derivano nuove opportunità di

crescita, in termini di competenze e professionalità. Per questo siamo fieri di

partecipare attivamente ad un evento importante come Azimut Libera Impresa

Expo che rappresenta un punto di incontro tra business, innovazione e ricerca di

una migliore qualità della vita anche nel mondo dell’impresa” – le parole

dell’A.D. di Health Italia Massimiliano Alfieri.

Health Italia sarà presente all’evento con la controllata Health Point S.p.A.,

specializzata nello sviluppo e nell’erogazione di servizi sanitari tradizionali e di

telemedicina, con l’obiettivo di presentare le proprie soluzioni innovative e di

sensibilizzare la platea dei partecipanti alla tutela della salute ed alla

prevenzione, anche in ottica di integrazione nell’offerta di welfare aziendale.

L’innovativa Station di Health Point sarà collocata all’interno dell’area

espositiva per effettuare rilevazioni con dispositivi medicali non invasivi.

La Station è un centro servizi di telemedicina, collegato telematicamente con un

centro medico che analizza e referta i dati rilevati dai devices di cui è dotata la

Station.

La mission

“La mission di Health Italia è quella di perseguire la cura del benessere –

aggiunge l’AD Alfieri – incentivando il passaggio dal rapporto

“medico/paziente” al nuovo modello “soggetto sano/prevenzione”. La

diffusione del modello Health Point su tutto il territorio nazionale, sia con gli

Shop Center della Salute che tramite servizi di welfare alle aziende per il proprio

personale, ha introdotto sul mercato una modalità di fruizione delle prestazioni

sanitarie rivoluzionaria per accessibilità ed immediatezza, in linea con il nostro

obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione.”

Formule personalizzate

Con Health Point è possibile valutare formule personalizzate e perfettamente

integrabili nell’offerta di Welfare aziendale dedicata ai dipendenti, utili per

migliorare la soddisfazione del personale e il clima lavorativo, fornendo un

servizio di primaria utilità sempre fortemente apprezzato.

Health Point fornisce assistenza tecnica e personale specializzato, cura

l’eventuale posizionamento di una Station o l’allestimento di uno spazio presso

i locali aziendali, con i device e i relativi servizi tecnologici di supporto, come l’

App dedicata. A completamento è possibile organizzare percorsi di Coaching di

supporto nella gestione dello stress, sessioni di allenamento personalizzato con

l’assistenza di un personal trainer, incontri informativi sul corretto stile di vita.

Un’attenzione all’individuo e alla qualità della vita che, come dimostra il

programma dell’evento targato Azimut, è oggi ampiamente condivisa a tutti i

livelli.