Siria, sui curdi si sta giocando una partita sporca.

Sui curdi si sta giocando una partita sporca

Prima vengono usati per combattere l’Isis, poi vengono lasciati soli in balia di Erdogan e delle sue mire espansionistiche. L’Unione Europea ha il dovere fermare la guerra di Erdogan contro i curdi e impedire la sostituzione etnica nel nord della Siria.

Convocare subito consiglio Nato

Il Governo italiano chieda l’immediata convocazione del Consiglio Nato e metta in discussione la missione Active Fence in Turchia. Si impedisca che il nord della Siria venga spartito in aree controllate da truppe russe e turche e si valuti seriamente una forza di interposizione sul modello di UNIFIL in Libano.