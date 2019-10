La carta non è solo carta! Ecco come scegliere la carta giusta per l’ufficio

Anche se qualcuno potrebbe sottovalutare l’importanza della carta che si compra per stampare, in realtà essa è molto importante. In ufficio, infatti, capita di stampare documenti anche molto importanti che è fondamentale siano chiari, resistenti nel tempo e che si presentino bene a clienti e collaboratori.

Quando di parla di “carta” si pensa erroneamente che ce ne sia una sola tipologia, ma in realtà dietro a questa definizione c’è un mondo ampio e variegato. Fino a che non ci si ritrova davanti a una risma di carta di cattiva qualità, tuttavia, può anche essere normale che non ci si renda conto di quanto importante sia comprare carta di qualità.

A cambiare non è solo la qualità, ma anche il formato e la tipologia. In base all’uso che se ne fa, sarà opportuno scegliere la carta giusta. Perché? Perché, a conti fatti, usare la carta corretta permette di risparmiare carta, inchiostro della stampante (o della fotocopiatrice) e usura inutile della stessa. Vediamo quindi di fare chiarezza su come si sceglie bene la carta per l’ufficio.

Qualità, ma anche rispetto dell’ambiente

Di brand che producono carta ce ne sono oggi molti, ma non tutti sono sinonimo di alta qualità. Fra i marchi più diffusi oggi, che spicca per il rapporto qualità prezzo, c’è sicuramente il brand Mondi. Anche se in negozio la si trova, talvolta, a prezzi superiori rispetto ad altri marchi, online su siti specializzati per i prodotti da ufficio la si trova anche a cifre davvero convenienti. La carta A4 Mondi da 80 gr è sicuramente la tipologia più diffusa, quella che va bene per stampe anche di vario genere e con cui, di conseguenza, non si sbaglia mai. Nel dubbio, quindi, se non si ha esigenza particolare con questa si va di certo sul sicuro.

La carta è venduta a risme di circa 500 fogli l’una. Valutando i propri consumi si può pensare di acquistare le confezioni che contengono più risme o di comprare un buon quantitativo di carta per abbattere il costo della spedizione.

Muoversi nel mondo della carta: fare la scelta corretta

In ufficio il formato della carta più diffuso è sicuramente l’A4, che è grande 21 x 29,7 cm. In alcuni casi si usa anche l’A3, che ha le dimensioni di due fogli A4 affiancati lungo il lato lungo. La grammatura indica la consistenza del foglio di carta (considerando un foglio di un metro quadro), che non equivale tuttavia al suo spessore. La grammatura della carta da ufficio, di uso comune, si aggira intorno ad 80 g/m2 (fra i 60 e i 90 per la precisione).

A definire la carta è anche il livello di bianco, cioè la bianchezza, che incide sulla luminosità della stessa. La qualità massima in questo senso viene indicata con la lettera A, dove il livello di bianco è molto alto. Per l’ufficio questa è un’ottima soluzione poiché più la carta è bianca, più riesce meglio la stampa con fotocopiatrici e stampanti. La carta bianca a livello B resta comunque un ottimo compromesso. La C è per chi non ha particolari esigenze e stampa prevalentemente in bianco e nero: in questo caso il prezzo dovrebbe essere molto conveniente.