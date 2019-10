Raggi: “Il Roseto di Roma resterà aperto fino al 27 ottobre”

Così la Sindaca sulla sua pagina Facebook:

Il Roseto di Roma resterà aperto fino a domenica 27 ottobre, in occasione della rifiorenza di questi magnifici esemplari. Il parco, aperto già dal 12 ottobre, sarà quindi visitabile per l’ultima settimana. Un’occasione da non perdere per ammirare la fioritura autunnale di una tra le più prestigiose collezioni floreali del nostro territorio.