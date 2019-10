Matteo Renzi lancia i propositi per il futuro dal palco della Leopolda.

Dire qualcosa di positivo e proporre idee non è lanciare ultimatum, ma fare politica. Dire che non bisogna tartassare le partite Iva non vuol dire che si sta dando un ultimatum. Da questo salone non è arrivato un solo ultimatum al governo.

Non vogliamo staccare la spina

Evitiamo i balzelli come la sugar tax e l’aumento sulle partite iva. Questo argomento che ci ha portato a discutere col Pd. Io non voglio fare polemiche, ma su alcuni temi c’è una distanza. A cominciare dal fatto che in Italia non si puà aumentare la pressione fiscale.

Il messaggio al premier Conte

Siamo felici che tu, presidente del Consiglio, abbia cambiato idea rispetto allo scorso anno” ma “il problema non è il contante ma le detrazioni.