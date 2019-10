Torino, Confesercenti: “Sì a limiti al contante e incremento dei pagamenti elettronici”

Azzerare le commissioni per i commercianti

A proposito delle ipotesi di provvedimenti su contanti e pagamenti elettronici, il presidente di Confesercenti, Giancarlo Banchieri, dichiara: “Limitare a mille euro i pagamenti in contanti e favorire l’uso di carte elettroniche sono obiettivi importanti e condivisibili, ma ciò non deve danneggiare i commercianti. Per questo proponiamo che – almeno per i pagamenti fino a mille euro – siano azzerate le commissioni bancarie”.

Misure e incentivi

“Si tratta di una misura che favorisce i pagamenti elettronici, senza danneggiare gli operatori. Si potrebbe immaginare una progressiva riduzione delle commissioni per arrivare a un loro azzeramento in tempi ragionevolmente brevi. Ma almeno per alcune categorie, l’eliminazione dovrebbe essere immediata: mi riferisco in particolare a tabaccai e benzinai che vendono prodotti ‘costosi’ per i consumatori, ma ‘poveri’ in quanto a ricavo del commerciante e sui quali, quindi, la commissione pesa particolarmente: su un litro di benzina il ricavo del gestore è fra i 3 e i 5 centesimi al litro, a seconda delle modalità di erogazione, ma la commissione viene invece calcolata sull’intero costo; una cosa analoga avviene per i tabaccai con le sigarette. Un stortura che va corretta, se si vuole che qualsiasi provvedimento sui pagamenti elettronici abbia successo