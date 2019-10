Campidoglio, approvato Print di Pietralata.

Al via lavori dal 2020

Nel 2020 al via i cantieri delle prime 9 opere pubbliche previste nel programma di riqualificazione Print di Pietralata, un programma di recupero e rigenerazione che riguarda una superficie complessiva di 632mila metri quadrati (63 ettari) di cui oltre 200mila metri quadrati di verde pubblico e aree per servizi locali, 76mila metri quadrati di residenziale e quasi 36mila metri quadrati tra viabilità e parcheggi per un totale di 29 interventi privati che finanziano 31 opere pubbliche per circa 53,3 milioni di euro di investimenti a carico dei privati. Questi i numeri del programma urbanistico previsto nel IV Municipio che dopo 14 anni vedrà finalmente la luce grazie all’approvazione in Giunta capitolina della delibera che a breve arriverà in Assemblea capitolina.

Si riparte dalle periferie

“Roma riparte dalle sue periferie. Dal 2020 partiranno i lavori per la riqualificazione del quartiere Pietralata, nel IV Municipio. Dopo 14 anni abbiamo sbloccato una vicenda complessa approvando in Giunta il Print di Pietralata, il programma di recupero e rigenerazione urbana che porterà alla nascita di nuove strade e collegamenti, verde pubblico, una piazza, uffici per servizi ai cittadini, case, parcheggi, una pista ciclabile che si collegherà a Monte Sacro, un centro anziani, una biblioteca, un teatro, un asilo. Tutte opere che i cittadini di quella zona aspettavano da tempo”, dichiara la Sindaca di Roma Virginia Raggi.

Impegni prioritari

“Riuscire ad avviare finalmente uno dei progetti più importanti e complessi per rendere concreti i processi di recupero delle aree periferiche di Roma, era tra gli impegni prioritari sin dal mio insediamento. Un progetto bloccato da anni – sottolinea l’Assessore all’Urbanistica Luca Montuori – che ha rischiato di essere ‘vanificato’ dal Piano Casa e che invece era fondamentale tenere insieme all’interno di una logica di coordinamento degli interventi perché rappresenta il vero significato della definizione ‘rigenerazione urbana’ ovvero riconnettere i tessuti urbani in zone che vedono finalmente realizzati servizi attraverso uno sguardo che può e deve essere sempre complessivo rispetto al contesto in cui va a incardinarsi. Un quadrante che fa parte di un sistema complessivo fondamentale che tiene insieme la stazione Tiburtina, lo Sdo e da oggi il Print attorno allo sviluppo dell’anello ferroviario”.

Pietralata quartiere simbolo

“Pietralata è un quartiere simbolo del territorio romano, una delle prime borgate ufficiali che ospitò i cittadini cacciati dal centro storico in epoca fascista. Un quartiere segnato dalla barbarie della guerra ma che oggi è ricco di testimonianze storiche. Proprio qui visse Pasolini, una figura ancora oggi sentita e celebrata dai residenti. L’attuazione del Print – aggiunge la Presidente del IV Municipio Roberta Della Casa – segna la riqualificazione del cuore del nostro Municipio con opere non solo atte alla salvaguardia dei luoghi ma anche per una fiorente socialità e questo per l’Amministrazione municipale è motivo di orgoglio”.