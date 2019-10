VERTICAL MOVIE FESTIVAL. Premiati i migliori corti

Da Giovedì 10 ottobre a sabato 12 ottobre al Museo d’Arte Contemporanea – Macro Asilo, via

Nizza, 138 a Roma si è svolta la seconda edizione di Vertical Movie Festival il primo festival

dell’audiovisivo girato nel formato degli smartphone, il formato verticale. Il Festival è stato

ideato e diretto da Salvatore Marino e organizzato e prodotto da Maurizio Ninfa di Interproject@

srl , con il sostegno di Artisti 7607 . Tre giorni di grande affluenza di pubblico per la proiezione dei

40 cortometraggi finalisti rimasti in gara dopo un’attenta selezione degli oltre 1400 video

provenienti da tutto il mondo che hanno partecipato al concorso.

40 cortometraggi scelti tra 1400 video pervenuti

Sabato 12 ottobre la serata dei vincitori con le premiazioni dei migliori corti , condotta da Myriam

Catania e Salvatore Marino, con l’intervento delle special guest di Andrea Perroni e Marco

Capretti, ha fatto segnare il tutto esaurito, con una platea composta da appassionati provenienti

da tutto il mondo entusiasti dell’evento romano, addetti ai lavori e personaggi del mondo dello

spettacolo e della cinematografia.

In platea e alla cena di gala, che si è svolta subito dopo le premiazioni, erano presenti Giancarlo

Magalli, Simona Marchini, Gabriella Carlucci, Rossella Izzo, Fabio Frizzi anche membro della

giuria, il critico cinematografico e conduttore su Radio 3di Hollywood Party Steve Della Casa,

Eugenio Cappuccio regista e autore cinematografico e di serie tv, che ha diretto la nota serie “I

delitti del barlume “su Sky e tanti altri che hanno confermato l’ottima qualità delle opere risultate

vincitrici del Festival presentate nella serata al Macro di Roma.

Quattro le sezioni in gara premiate nella serata :

Per la sezione VERTICAL IS BETTER a cura di ORAZIO ANELLI, dove Il tema degli argomenti trattati

è stato libero

il vincitore del Festival è stato il corto “SANTA MARIA” di Erik Schmitt, con la motivazione della

giuria: “ Per la complessità del lavoro la sorprendente creatività e fantasia e per il ritmo che denota

una professionalità importante “.

Per la sezione VERTICAL WOMAN a cura di LABA, sezione dedicata alle donne, come autrici e

come tema, il corto vincitore è risultato “BRUISES AND FLOWERS” di Simona Pazienza, film che

tocca il tema importante della disabilità, con la motivazione della giuria: “ Una storia che sfugge ai

tranelli della retorica raccontando una tematica importante da un punto di vista originale e con

leggerezza”.

Per la sezione VERTICAL SMART a cura di FEDER, sezione dedicata alle opere realizzate

esclusivamente con lo smartphone, il corto vincitore è risultato “ FRIGOBAR “ di Roberto Corradi e

Federico Giuseppini, con la motivazione della giuria : “ Prospetta un modo smart di utilizzare il

linguaggio verticale per una commedia dedicata al piccolo schermo “.

Per la sezione VERTICAL CARE a cura di ACLI, sezione curata e promossa dalle Acli di Roma. Il tema

degli argomenti trattati è di impegno sociale. Storie e volti di un mondo che tende la mano verso

gli altri, impegnandosi a costruire, con piccoli e grandi gesti il bene comune, il vincitore è stato : “

BLACK TANK “ di Alberto Basaluzzo, con la motivazione della giuria : “ Per una geniale visione dei

conflitti della società contemporanea con una forte carica umanitaria”.

La giuria d’eccellenza ha riconosciuto anche i premi d’onore alle seguenti sezioni :

• Migliore sceneggiatura : “OF MOMENT AND THINGS” di Nicolò Valentino;

• Migliore regia a cura di ACQUAVIVA : “ISLE OF CAPRI” di Mans Bherthas;

• Migliore attore protagonista : “ENNIO DROVANDI”;

• Migliore attrice protagonista : “MIRIAM PREVIATI”;

• Migliore fotografia : “UNUM” di David Gesslbauer e Michi Lange;

• Miglior montaggio : “CAN’T MOVE” di Acim Vasic;

• Migliore colonna sonora originale : “UNUM” di David Gesslbauer e Michi Lange.

Un successo che si spera replicare nel 2020

La serata si è conclusa dando appuntamento al 2020 per la terza edizione del Vertical Movie

Festival, che si prospetta ancora più interessante e ricca visto il grandissimo successo di pubblico e

di partecipazione dell’edizione 2019.