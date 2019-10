Mare Nostrum. In mostra a Castel dell’Ovo fino ale 25 ottobre

A Castel dell’Ovo a Napoli, “Mare Nostrum”, la Mostra internazionale d’arte contemporanea promossa dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo Del Comune di Napoli, dall’Associazione culturale Arteuropa di Avellino presieduta da Enzo Angiuoni, con la collaborazione dell’artista Luciana Mascia, Vicepresidente UCAI sez. di Napoli

Fino al 25 ottobre, Castel dell’Ovo.

A Castel dell’Ovo a Napoli, “Mare Nostrum”, la Mostra internazionale d’arte contemporanea promossa dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo Del Comune di Napoli, dall’Associazione culturale Arteuropa di Avellino presieduta da Enzo Angiuoni, con la collaborazione dell’artista Luciana Mascia, Vicepresidente UCAI sez. di Napoli.

Vengono presentate al pubblico selezionate opere di qualificati artisti italiani e stranieri, invitati, per l’occasione, ad esprimersi nelle più svariate forme d’arte: dalla pittura alla scultura, dalla fotografia alla grafica, alla poesia visiva per un percorso itinerante con un articolato e fitto calendario che, nel biennio 2019/2020 toccherà numerose regioni d’Italia, oltre a tappe significative anche in Europa.

100 opere uniche nel loro genere

La mostra, visitabile sino al 25 ottobre darà la possibilità a tutti i visitatori di ammirare oltre 100 opere uniche nel loro genere, ispirate tanto dal fascino e dalla bellezza del nostro mare, quanto da tematiche ad esso strettamente connesse, come gli aspetti ambientali o la “satira” legata ai sempre più frequenti fatti di cronaca. Il mare, quale fonte di vita, è oggetto di interessanti installazioni poetiche, nonché soggetto di inusuali scatti fotografici.