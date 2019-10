Commons week. Domani la presentazione con il sindaco de Magistris

Domani, mercoledì 9 ottobre alle ore 12, nella sala della Giunta di Palazzo San Giacomo, il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris e l’Assessore ai Beni Comuni e Urbanistica Carmine Piscopo, insieme con il Presidente dell’Osservatorio ai Beni Comuni Giuseppe Micciarelli, presenteranno la “Commons Week”, evento globale che metterà in relazione studiosi, attivisti e comunità di cittadini in tutto il mondo sul tema degli usi civici.

Domani, ore 12, la presentazione in Sala Giunta.

La città di Napoli, parteciperà agli eventi, discutendo e presentando le proprie esperienze in materia di acqua pubblica, di processi di rigenerazione urbana, di percorsi di neomunicipalismo, processi di democrazia partecipata e usi civici. La conferenza stampa sarà anche l’occasione per illustrare l’ Elinor Ostrom Award on collective governance of the commons, un importante riconoscimento conferito dalla “IASC” al Presidente dell’Osservatorio cittadino sui Beni Comuni Giuseppe Micciarelli.

Napoli incontra l’America Latina e l’Europa.

La conferenza stampa, che sarà anche l’occasione di un momento di confronto tra l’esperienza napoletana e diverse realtà che vanno dall’America Latina all’Europa, vedrà la partecipazione di importanti studiosi in visita in città durante la manifestazione tra cui Benjamin Coriat (emerito della Sorbone – Paris) e Massimo De Angelis (University of East London).