I LICEI MUSICALI E COREUTICI NEI LUOGHI DELLA MUSICA. PARTE LA II EDIZIONE

AL VIA II EDIZIONE DE ‘’I LICEI MUSICALI E COREUTICI NEI LUOGHI DELLA MUSICA’’

SI PARTE LUNEDI’ 7 OTTOBRE AL TEATRO TRIANON – VIVIANI

Prende il via lunedì 7 ottobre la seconda edizione de ‘’I licei musicali e coreutici nei luoghi della Musica’’, progetto finanziato dalla Città Metropolitana di Napoli che vedrà esibirsi sul palco del teatro Trianon – Viviani alunni impegnati nel canto e nell’arte musicale. Dopo il grande successo dello scorso anno, l’iniziativa ideata e promossa dal consigliere metropolitano delegato in materia di Valorizzazione dei Teatri, Michele Maddaloni, intende promuovere il teatro e la musica chiamando a raccolta una più vasta platea di cittadini, in primis adolescenti che potranno avvicinarsi alle note dei più grandi compositori e farlo in maniera gratuita.

‘’Il nostro obiettivo è valorizzare uno dei luoghi storici, al centro di Napoli, tra i più importanti per la vita teatrale del nostro Paese quale appunto il ‘Trianon – Viviani’ e al contempo avvicinare i giovani alle note dei grandi compositori, portare fuori la musica dalle aule scolastiche e farla ri-vivere tra un pubblico sempre più vasto e diversificato’’ dice il consigliere delegato Michele Maddaloni.

Si comincia lunedì 7 ottobre con il liceo Margherita di Savoia di Napoli e con la Scuola Sec. di I grado Pirandello-Svevo. Martedì 8 saliranno sul palco i licei F. Severi di Castellammare di Stabia e G. Albertini di Nola. Mercoledì 9 i licei F. Grandi di Sorrento e Pitagora – B. Croce di Torre Annunziata, giovedì 10 i licei B. Munari di Acerra e Margherita di Savoia di Napoli.

Si va avanti anche la settimana successiva. Lunedì 14 ottobre sarà la volta del liceo G. Moscati di Sant’Antimo, martedì 15 il liceo A. Rosmini di Palma Campania con la Scuola Sec. di I grado A. De Curtis, mercoledì 16 il liceo M. Bassi di Napoli con la Scuola Sec. I grado G. Verga, giovedì 17 il liceo U. Boccioni – F. Palizzi di Napoli con l’I.C. G. Falcone e infine venerdì 18 il liceo Coreutico U. Boccioni – F. Palizzi di Napoli.

Gli alunni dei licei musicali e coreutici si esibiranno il 21 giugno 2020 negli Scavi archeologici di Ercolano e nella Reggia di Portici in occasione della Festa europea della Musica.

L’ingresso agli spettacoli , come avvenuto lo scorso anno, è libero con inizio alle 18.30.

Impegnati per la realizzazione del progetto, oltre alla Città Metropolitana, promotrice dell’iniziativa, anche la Fondazione Teatro di San Carlo, la Fondazione Teatro Trianon Viviani, la Fondazione Cives-Mav, il Parco archeologico di Ercolano, il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’ con sede nella Reggia di Portici, il Conservatorio di Musica San Pietro a Majella e i Licei Musicali e Coreutici dell’area metropolitana di Napoli.