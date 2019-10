Il premier Conte e l’impegno sulla solidarietà

Così il premier Giuseppe Conte sulla sua pagina Facebook:

Dobbiamo impegnarci con la massima determinazione a realizzare un Paese più giusto, un Paese più solidale.

Più solidale significa, ad esempio, un Paese in cui chi ha meno possa aver diritto ad asili nido gratuiti, un’Italia in cui chi lavora deve poter avere qualcosa di più in busta paga per dare un senso a quell’abbraccio tra i principi di dignità e lavoro che prevede la nostra Costituzione.

Un Paese più giusto è un Paese in cui i contribuenti onesti pagano di meno, grazie anche alle risorse recuperate dall’evasione fiscale.