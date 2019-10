Under 35 e over 60 gratis a teatro grazie al progetto “Primi alla Prima”

Ufficio Stampa – Comune di Napoli 09:36 (7 ore fa) a Da domani venerdì 4 ottobre 2019 parte la quarta edizione di “Primi alla Prima”, il progetto patrocinato dal Comune di Napoli, ideato dall’Assessorato ai Giovani in collaborazione con il Teatro Diana, che permette ai napoletani under 35 e over 60 di assistere gratuitamente alle prime teatrali degli spettacoli in cartellone. “Il teatro è uno strumento di grande importanza nella formazione culturale di ciascuno di noi oltre che essere un grande divertimento – dichiara l’Assessore ai Giovani Alessandra Clemente – ed è per questo che da quattro anni collaboriamo con il teatro Diana per portare a teatro chi, per ragioni di natura economica, non riesce a frequentarlo quanto vorrebbe” “Siamo felici ed onorati – dichiara il Direttore del teatro Diana Leopoldo Grossi – di aver rinnovato anche per quest’anno il progetto che mira a far scoprire la magia del teatro a chi magari non la conosce ancora” Si parte l’11 ottobre con Lina Sastri proseguendo con Gallo, Buccirosso, Siani, Salemme, Gigi & Ross e altri fino a maggio, con la chiusura affidata a Massimo Ranieri. Per partecipare occorre rispondere all’avviso pubblicato sulla pagina Facebook dell’Assessorato ai Giovani nel corso della settimana precedente ad ogni prima degli spettacoli in cartellone: i primi 10 under 35 e i primi 10 over 60 ad aderire al concorso potranno assistere, insieme, gratuitamente, agli spettacoli in programma.

Fonte Comune di Napoli