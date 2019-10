Il 6 ottobre a Napoli controlli gratuiti dell’udito

Si terrà domani, venerdì 4 ottobre alle ore 11,00 presso la Casina Pompeiana (Villa Comunale di Napoli) la conferenza stampa di presentazione del progetto “Nonno ascoltami” la campagna nazionale per i controlli gratuiti dell’udito. Per la terza volta “Nonno Ascoltami” torna a Napoli per una giornata di visite gratuite, giochi, sport e divertimento per grandi e piccini. La manifestazione si svolgerà domenica 6 ottobre, dalle ore 10 alle 19, in Piazza del Plebiscito (ansa San Carlo). Alla conferenza sarà presente l’Assessore Roberta Gaeta, oltre a medici e partner che interverranno nel corso dell’evento.

Fonte Comune di Napoli