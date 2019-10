Di Maio: “L’Iva non aumenterà”

Così il ministro Luigi DI Maio sulla sua pagina Facebook:

L’IVA non aumenterà, proprio come avevamo promesso. Quindi la spesa di circa 600 euro in più, che ogni famiglia avrebbe pagato, è scongiurata. Ma non c’è solo questo nella Manovra che vedrete nelle prossime settimane. Abbiamo previsto di aiutare le famiglie, specie quelle più giovani, e di tagliare, finalmente, il costo del lavoro.