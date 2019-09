Renzi: “Emergenza crescita, ora o mai più!”

Avere evitato elezioni anticipate in piena sessione di bilancio è stato un miracolo e soprattutto un toccasana per l’economia. I mercati hanno brindato, lo spread è sceso, l`Europa è tornata a fidarsi. E il fatto che alla guida del Mef ci sia una persona seria come Roberto Gualtieri è un grande passo in avanti.

Articolo di Matteo Renzi, Il Sole 24 Ore, 28 Settembre 2019

Archiviata l`illogica pretesa di Salvini e le fameticanti dichiarazioni sull`euro dei suoi consiglieri ora bisogna correre. Perché abbiamo un`emergenza crescita molto seria. E va affrontata subito.

Italia Viva sostiene l`Esecutivo e lo incalza non sulle poltrone, ma sullo sviluppo.

Individuo due punti chiave: sul breve periodo la crescita del Pil attraverso lo sblocco degli investimenti. Sul medio periodo la crescita demografica, vera catastrofe italiana. Andiamo con ordine. Partiamo dalla crescita economica. Chi dice che l`Italia non cresce da vent`anni mente sapendo di mentire. Con le nostre manovre di bilancio l`Italia è cresciuta. Come ha ricordato il professor Fortis su questo giornale, nel triennio 2015-2017 abbiamo registrato un ciclo di crescita record nei consumi delle famiglie, negli investimenti fissi lordi, nel valore aggiunto dell’industria manifatturiera, nel commercio. E il Pil ha raggiunto nel 2017 quota +1,7%.

La fallimentare esperienza del governo sovranista ci ha invece isolato nel mondo e riportato la crescita a zero. Il Nord ha rallentato la sua corsa, e le fratture tra aree geografiche e generazionali sono aumentate. Questo peserà maggiormente su famiglie, e fasce fragili della popolazione. Dunque non tutti i governi sono uguali. Se si fanno misure pro-business, la crescita arriva. E con la crescita, aumentano i lavoratori. Abbiamo oggi solo una strada: un gigantesco piano di investimenti, pubblici e privati. E il bello è che i soldi ci sono: il blocco è esclusivamente di natura burocratica o politica.

Ci sono 36 miliardi di euro da spendere nelle grandi opere. Non solo la Torino-Lione, intendiamoci. Penso alla SS 1o6 in Calabria, a parte della Napoli-Bari, all`Alta velocità tra Veneto e Lombardia, al Terzo valico in Liguria, alle opere pubbliche ferroviarie e stradali ritardate in Sicilia. Penso anche al piano di infrastrutturazione digitale, vero volàno contro l’abbandono e lo spopolamento di intere aree del Paese; alla politica energetica; a sbloccare il piano periferie nei comuni; a rimettere in funzione le unità di missione sul dissesto idrogeologico (Casa Italia) e sull`edilizia scolastica; ad assicurare un piano Casa che dia certezze ai privati dopo l’abolizione dell`Imu, ma anche prospettive all`edilizia residenziale popolare. Non si tratta di trovare le risorse, ma di spendere bene quelle che già ci sono. E garantire leadership adeguate ai centri di spesa a cominciare dalle Ferrovie, vera azienda strategica in cui il cambio di vertice deciso da Toninelli e Tria si è rivelato un autogol incomprensibile.