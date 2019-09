Ostia, Ex Gil, Califano: “Grazie alla regione il municipio risparmierà 1,2 milioni l’anno”

Con l’ok della giunta regionale alla convenzione che abbiamo siglato con Comune di Roma e Ministero del Lavoro, saliamo l’ultimo gradino che ci porterà alla completa riqualificazione dell’Ex-Gil di Ostia. Lo stabile regionale sarà ristrutturato grazie a un maxi stanziamento del ‘Bando delle Periferie’. Al suo interno troveranno sede i nuovi uffici del Giudice di Pace e della Polizia Locale del X Gruppo Mare.

Una splendida notizia per tutto il X Municipio e un segnale importante che arriva dalle istituzioni: quando c’è sinergia e volontà politica questi sono i risultati. Dopo anni di abbandono uno degli edifici più belli di Ostia non solo tornerà a vivere ma ospiterà servizi fondamentali per la città. La Regione da parte sua metterà a disposizione lo stabile permettendo all’amministrazione comunale di Roma Capitale di risparmiare oltre 1.2 milioni di euro di affitti che potranno essere così destinati ad altri tipi di interventi e servizi.

Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Lazio, Michela Califano