Fioramonti: “Giustificare assenze per manifestazione sul clima”. E il Codacons insorge

Il Ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti, ha chiesto alle scuole attraverso l’invio di una circolare, di considerare giustificata l’assenza degli studenti per il prossimo 27 settembre.

In quella data, infatti, ci sarà una mobilitazione mondiale contro il cambiamento climatico.

Non pare mettere tutti d’accordo, però, la decisione del ministro, che ha scatenato di fatto non poche polemiche.

Nello schieramento di quelli in disaccordo con l’iniziativa c’è anche il Codacons che con una nota afferma:

“Si tratta di una posizione politica e del tutto fuori luogo – afferma il presidente Carlo Rienzi – Il Ministro non è chiamato a giustificare un bel nulla, perché i genitori degli studenti possono, in totale autonomia, giustificare le assenze dei figli da scuola per qualunque ragione. Sembra piuttosto che Fioramonti con questa sua decisione abbia voluto mettere il cappello del suo partito alla manifestazione per il clima del 27 settembre, evento che non deve avere alcun colore politico e non può essere influenzato dai partiti”.

“Farebbe meglio il Ministro ad occuparsi di questioni più attinenti al suo mandato, come la sicurezza delle scuole, dove si verifica un crollo ogni tre giorni e dove la sicurezza di studenti e personale scolastico è quotidianamente a rischio a causa dello stato di fatiscenza degli edifici” – conclude Rienzi.