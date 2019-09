Napoli, 2 milioni per realizzazione ampliamento isole ecologiche

E’ stata approvata, in Giunta, la delibera di presa d’atto dell’ ammissione al finanziamento disposto dalla Città Metropolitana in favore del Comune di Napoli per la realizzazione e/o l’ampliamento ed il miglioramento delle dotazioni e della tecnologia di alcuni centri di raccolta (isole ecologiche ) a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani. L’intervento, finanziato dalla Città Metropolitana per una cifra di circa un milione e ottocentomila euro, in sinergia con ASIA Napoli prevede l’ampliamento di alcube isole ecologiche al fine di fornire ulteriori servizi alla cittadinanza per incrementare sempre di più i livelli di raccolta differenziata. In una nota l’assessore Del Giudice esprime apprezzamento per il lavoro svolto sinergicamente tra Comune, ASIA e Città Metropolitana, sottolineando la grande importanza dei finanziamenti messi a disposizione dal Sindaco della Città Metropolitana Luigi de Magistris che ha offerto una grande opportunità ai Comuni.