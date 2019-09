Industria. Dati Istat negativi a luglio

“Debacle totale” per l’industria italiana. Lo afferma il Codacons, commentando i dati negativi diffusi oggi dall’Istat.

“Rispetto allo scorso anno calano sia fatturato (-0,6%), sia ordinativi (-1%), dati che seguono l’andamento negativo della produzione registrato a luglio – spiega il presidente Carlo Rienzi – E’ evidente che l’industria italiana sta vivendo una fase di crisi, che rischia di aggravarsi a causa dell’effetto Arabia, qualora dovessero proseguire le tensioni sul fronte del petrolio con conseguente aggravio di costi per l’intero comparto”.

“L’andamento negativo dell’industria, se non sarà invertito il trend, avrà ripercussioni sull’occupazione e sul Pil: ribadiamo ancora una volta come sia indispensabile far ripartire i consumi, sterilizzando l’aumento dell’Iva previsto per il 2020 ed incrementando la capacità di spesa dei cittadini, unica strada per salvare commercio e industria” – conclude Rienzi.