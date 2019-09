Atac, arriva tap&go e il viaggio diventa contactless

È attivo da oggi tap&go, l’innovativo sistema di pagamento realizzato da Atac che consente di viaggiare su tutta la rete metro-ferroviaria e di superficie utilizzando la carta di credito e di debito contactless direttamente ai tornelli, senza più la necessità di avere con sé il biglietto cartaceo.

Il sistema funziona con qualsiasi tipo di carta e senza il pagamento di commissioni aggiuntive, grazie alla collaborazione con il partner Mastercard. Il servizio funziona anche con carte digitalizzate su dispositivi abilitati al pagamento NFC come smartphone e smartwatch e rappresenta un’autentica rivoluzione nel campo dei trasporti, consentendo a Roma di inserirsi all’interno di un pool ristretto di realtà internazionali.

Questa innovazione prosegue la trasformazione digitale di Atac che, oltre a migliorare la qualità del servizio per i cittadini facilitando il pagamento del biglietto, rappresenta uno dei sei pilastri del piano industriale e un’importante leva per l’aumento dei ricavi di mercato.

Come funziona tap&go

Da oggi, in tutte le stazioni dell’intera rete metro-ferroviaria, sarà possibile utilizzare le carte contactless per accedere direttamente al tornello con un semplice “tap”. Per utilizzare il nuovo sistema di pagamento basterà avvicinare la carta ad uno dei lettori con il logo tap&go presenti sui tornelli. Entro la fine del 2019 tutti i varchi delle stazioni di metro A, B/B1, C e delle ferrovie Roma-Lido, Roma-Viterbo e Termini-Centocelle saranno dotati di lettori di carta contactless. Per usare tap&go, il viaggio deve necessariamente iniziare in una stazione della metro o delle ferrovie gestite da Atac.

I vantaggi

Utilizzare tap&go significa avere un biglietto sempre in tasca e poter usufruire della miglior tariffa disponibile in base al numero di viaggi effettuati in un giorno (tariffa best fare). Al primo tap al tornello, il sistema registra l’acquisto di un singolo BIT e da qui si può proseguire sui mezzi di superficie, nei limiti di validità dei 100 minuti del biglietto. Dal quinto passaggio in poi, entro le 24 ore, il sistema registrerà l’acquisto di un titolo Roma 24 ore pari a 7€, più conveniente rispetto all’acquisto di cinque o più BIT.

Inoltre, tap&go permette di utilizzare, per la prima volta in Italia, la carta di credito come se fosse un abbonamento mensile, grazie alla funzione “white list”. Acquistando online l’abbonamento su https://ecommerce.atac.roma.it – “MyAtac” con una carta di pagamento contactless abilitata ai pagamenti online, infatti, è possibile utilizzare la stessa carta per spostarti col trasporto pubblico. Tutte le informazioni sul nuovo canale di vendita su atac.roma.it/tapandgo.

Trasparenza e sicurezza

Tutti i POS dei tornelli sono certificati e rispondono agli standard di sicurezza richiesti per i pagamenti contactless. In caso di accertamento da parte del personale Atac, basta fornire la carta di debito/credito utilizzata ai verificatori che, attraverso un dispositivo palmare, possono verificare se il passeggero è in regola con il viaggio. Il palmare in dotazione al personale Atac non mostra i dati della carta ma solo l’orario e la stazione in cui è stato effettuato l’accesso. Per controllare il dettaglio dei viaggi effettuati sarà sufficiente registrarsi al sito https://ecommerce.atac.roma.it – “MyAtac”.

Carte e dispositivi

Tap&go può essere utilizzato con tutte le carte contactless dei maggiori circuiti di pagamento (Mastercard, Visa e American Express). Con tutte le carte di debito contactless dei più importanti circuiti (Mastercard, Maestro e VPay). Con le carte prepagate ricaricabili contactless dei principali circuiti (Mastercard e Visa). Previsto inoltre il pagamento con Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay e altri servizi bancari utilizzabili attraverso smartphone e smartwatch.

Il partner tecnologico

La partnership tecnologica del progetto EMV Transit, grazie alla quale Atac effettuerà l’upgrade di tutti i tornelli dell’intera rete metro-ferroviaria, vede il coinvolgimento di Mastercard, azienda leader nel settore dei pagamenti globali, la cui expertise tecnologica ha consentito di sviluppare il miglior prodotto-canale di vendita EMV Transit, in linea con gli standard internazionali.

Mastercard sarà anche protagonista con Atac, per i prossimi 18 mesi, della campagna di lancio del prodotto che coinvolgerà tutta la rete della metropolitana e altri media omnicanale della realtà del trasporto pubblico gestita da Atac. Mastercard, già partner delle principali città nel mondo per la diffusione dei pagamenti contactless nella rete di trasporti cittadini, rinnova ancora una volta il suo impegno con l’obiettivo di creare tecnologie sempre più innovative che offrano ai consumatori non solo esperienze nuove ed uniche, ma anche soluzioni per semplificare la loro vita quotidiana.

Gli altri partner sono SIA, che ha realizzato la piattaforma digitale per i pagamenti contactless e Vix Technology, Fare Calculator del canale di vendita. Gli acquirer della piattaforma tap&go, che sarà fin da subito una piattaforma multi acquiring, sono Intesa Sanpaolo e PostePay S.p.A.

Dichiarazione della Sindaca Virginia Raggi

“Un sistema rivoluzionario, innovativo, semplice e diretto che sarà utilissimo a cittadini e turisti. Da oggi gli utenti possono utilizzare la carta di credito o debito contactless al tornello e ottenere il titolo di viaggio per la rete metropolitana e ferroviaria regionale, senza dover più acquistare il biglietto cartaceo.

Uno strumento intuitivo e sicuro che si inserisce in un percorso di semplificazione e innovazione tecnologica che abbiamo avviato da tempo in diversi settori, per rendere la nostra città sempre più smart e competitiva a livello internazionale”.

Dichiarazione del Presidente Atac, Paolo Simioni

“L’attivazione di tap&go è una straordinaria opportunità per i cittadini e per Atac, non solo perché facilita notevolmente la vita di chi utilizza il trasporto pubblico, migliorando al tempo stesso i nostri ricavi da traffico, ma soprattutto perché segna un profondo cambiamento del paradigma che finora è stato alla base del trasporto pubblico e delle politiche commerciali dell’Azienda.

Il modello che aveva al centro del sistema un titolo di viaggio memorizzato su un supporto, prima magnetico adesso elettronico, il biglietto o la tessera, sta evolvendo verso un sistema che ha al centro il cliente. Fino a ieri il passeggero doveva cercare il biglietto. Oggi, e sempre più in futuro, il biglietto viene incontro al cliente, che può utilizzare gli strumenti di cui il cliente stesso già dispone.

Succede ad esempio già con B+, il sistema di Atac che consente al cliente di usare lo smartphone per comprare titoli. Ma è da oggi che si compie il fondamentale passo in avanti, attraverso il sistema tap&go, che si appoggia alle carte di pagamento di cui ormai disponiamo tutti: in altre parole, il biglietto ce l’hai già in tasca ed alla miglior tariffa disponibile! Un’azienda di trasporto moderna ed efficiente non può che intraprendere questo percorso. Atac lo ha già fatto”.

Dichiarazione Assessore alla Città in Movimento Linda Meleo

“Grazie a questa innovazione non solo semplifichiamo l’utilizzo della linea metropolitana e delle ferrovie regionali, ma lo incentiviamo, consentendo a tutti di accedere direttamente al tornello con un ‘tap’. È una grande rivoluzione per il trasporto pubblico locale che migliora l’accessibilità alla rete e darà sicuramente risultati importanti anche in termini di vendite dei titoli di viaggio”.

Dichiarazione del Country Manager Italia Mastercard, Michele Centemero

“Siamo lieti di annunciare oggi insieme ad Atac una nuova modalità di vivere i trasporti a Roma, perfettamente in linea con l’evoluzione digitale che stanno vivendo le città in Italia e nel mondo. In qualità di player tecnologico, ci impegniamo ad essere una forza trainante del settore pubblico e privato, per aiutare le città in questo cambiamento, fornendo tutti gli strumenti e le strutture necessari a rispondere alle nuove esigenze di un cittadino sempre più smart”.