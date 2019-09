Franceschini apre al M5S per le regionali

Se il governo da governo ‘contro’ diventera’ governo ‘per’ allora potremo ragionare di farlo diventare in tempi non troppo lunghi un’alleanza elettorale. Dipende dalla legge elettorale. Magari con il doppio turno. Al primo turno si va separati e al secondo ci si allea. Perche’ no?

L’unita’ e’ una condizione indispensabile. Ed e’ possibile perche’ la scelta di far nascere questo governo l’abbiamo condivisa. Si e’ costruita con un voto unanime e condiviso. Per questo non voglio credere alla scissione o alla cosa ridicola della separazione consensuale che sta oggi sui giornali. Ma rompere una storia comune e’ sempre una cosa traumatica. Come si fa a pensare che non lo sarebbe anche questa volta?