Campidoglio, ecco i nuovi appuntamenti dell’Estate Romana

Dal cinema alla musica, dalle passeggiate in città alle pièce teatrali passando per i laboratori e le attività per ragazzi, una nuova settimana di eventi e spettacoli per l’Estate Romana 2019. Fino al 30 settembre, in ogni Municipio, sono diverse le iniziative in programma grazie al contributo delle tante realtà risultate idonee ai due avvisi pubblici Estate Romana 2019 ma anche delle istituzioni culturali cittadine. Qui alcuni degli appuntamenti dal 12 al 18 settembre. Il programma, in continuo aggiornamento, si trova su estateromana.comune.roma.it e su Facebook, Twitter e Instagram su @culturaaroma.

Nell’ambito del progetto Il cinema attraverso i Grandi Festival a cura di ANEC Lazio, torna la rassegna Da Venezia a Roma che proporrà dall’11 al 24 settembre, una selezione di titoli dalle varie sezioni della 76ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Tra le proiezioni in cartellone: mercoledì 11 alle 18 e alle 20.15 al Cinema Mignon, La mafia non è più quella di una volta di Franco Maresco (Premio speciale della Giuria); giovedì 12 alle 20, al Barberini, Madre di Rodrigo Sorogoyen (Premio Orizzonti Miglior Attrice a Marta Nieto); sabato 14 alle 18, proiezione di You will die al 20 di Amjad Abu Alala (Premio Leone del Futuro) a cui prenderà parte Giorgio Gosetti; martedì 17 alle 21.30 al Farnese, Supereroi senza superpoteri di Beatrice Baldacci che sarà presente (Menzione Speciale FEDIC per il Miglior Cortometraggio) e, a seguire, Cercando Valentina di Giancarlo Soldi che incontrerà il pubblico. Mercoledì 18 alle 20, sempre al Farnese, Mondo Sexy di Mario Sesti che parteciperà alla proiezione.

Si conclude il 12 settembre Una striscia di terra feconda, il festival franco-italiano di jazz e musiche improvvisate, a cura del Teatro dell’Ascolto, giunto alla sua XXII edizione. In chiusura, giovedì 12 alle 21, nel Teatro Studio dell’Auditorium, La femme d’à côté: proiezione di estratti dal film di Francois Truffaut accompagnati dalla musica di Rita Marcotulli e con la regia di Maria Teresa De Vito. A seguire, WeTuba, il progetto di Ada Montellanico.

Il 12 settembre torna il Festival ArteScienza organizzato dal CRM – Centro Ricerche Musicali che quest’anno ha scelto il tema “interattivo adattivo”. In programma al MUSA – Museo degli Strumenti musicali dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia una nuova installazione sonora interattiva di Massimiliano Mascaro dal titolo Structure #1 che inaugurerà giovedì 12 alle 18 e sarà visitabile gratuitamente, fino al 30 settembre, tutti i giorni (a esclusione della domenica) dalle 14 alle 20.

Sabato 14 settembre alle 17, nel Giardino di Largo Alessandrina Ravizza, Reading pubblico di poesie: letture all’aperto dei componimenti selezionati attraverso il contest poetico di Break Point Poetry. L’evento chiude l’edizione 2019 del progetto a cura di Roma Centro Mostre. Tutte le poesie verranno presentate nel reading pubblico senza alcuna struttura allestitiva e verranno pubblicate sul sito www.erreciemme.net.

Al MACRO – La Pelanda, nell’ambito di Short Theatre, si conclude, sabato 14 settembre, Summer Tales 2019 – io sono lo spazio in cui sono. A chiusura del progetto, a cura di PAV snc, sarà presentato alle 18 il docu-film L’uomo che cammina con la regia di Giulio Boato e le musiche di Lorenzo Donesin. La pellicola nasce dall’omonimo spettacolo prodotto lo scorso anno con il collettivo DOM. La proiezione sarà seguita da un talk alla presenza degli artisti e moderato da Graziano Graziani.

In chiusura il 14 settembre all’anfiteatro di Largo Cannella a Spinaceto anche Officina Estate a cura dell’associazione Officina delle Culture. Tra gli ultimi eventi in programma, venerdì 13 alle 19, Pugilato e Periferie, incontro con Dario Ricci (Radio 24) e il pugile Mirko Geografo; alle 22.30, The spirit of silk road con Rashmi Batth e Latif Bolat. Sabato 14 alle 21, Dialogo tra Prometheo e Sisifou intorno al fegato con le cipolle, spettacolo di commedia dell’arte di e con Gianluca Riggi e con Riccardo Cannaniello e Lorenzo Affronti; in chiusura alle 22, concerto di Nicky Nicolai.

A Largo Spartaco, dal 14 al 28 settembre, appuntamento con Attraversamenti Multipli 2019, il festival ideato e organizzato da Margine Operativo. Tra gli eventi in programma, sabato 14 alle 21.30 e domenica 15 alle 21, il danzatore spagnolo Iván Benito presenta in prima nazionale la performance Galápago. Domenica 15 alle 18, La Chute, circo contemporaneo e acrobatica, in anteprima nazionale, dell’artista Léa Legrand; alle 21.30, I giganti della montagna (radioedit), spettacolo tratto dell’opera di Pirandello adattato, diretto e interpretato da Roberto Latini.

Si concludono il 15 settembre le Guide Invisibili – Passeggiate sonore di e con i nuovi cittadini, il progetto a cura dell’Associazione Laboratorio 53 Onlus che intende creare un racconto sonoro della città di Roma dal punto di vista dei suoi cittadini migranti attraverso un sistema basato su auricolari e smartphone. Gli ultimi appuntamenti sono: venerdì 13 alle 17 a Piazza di Spagna, sabato 14 alle 11 a San Lorenzo, sabato 14 alle 17.30 a Termini, domenica 15 alle 11.30 a Monti e alle 16 a Trastevere.

Il 15 settembre si conclude a Ostiense anche la seconda edizione di Parco Schuster, il festival completamente gratuito a cura di Knock srl. Tra gli eventi, segnaliamo: giovedì 12 alle 22, concerto della Rino Gaetano Band; venerdì 13 alle 23, ultimo appuntamento con Comemammamhafatto; domenica 15 alle 22, Festa di chiusura e concerto finale.

L’Associazione Percorsi Accidentali propone fino al 15 settembre a Settecamini la quinta edizione di Sguardi Oltre 2.0. Tra gli eventi in programma, nella Scuola di musica Anton Rubinstein, venerdì 13 alle 21.15, L’Uomo Tigre, capire tutto in una notte, spettacolo con Andrea Kaemmerle. Al Parco Insieme, sabato 14 alle 21.15, Racconti da Camera, spettacolo di e con Claudio Morici; domenica 15 alle 18, Ferdinando Vassalli porta in scena il suo Sopra il cielo di San Basilio; seguirà l’incontro con l’artista.

Al Teatro Centrale Preneste, in chiusura il 15 settembre anche la quinta edizione del Festival Internazionale di Circo Sociale a cura della Cooperativa Ruotalibera che quest’anno ha scelto il tema “Ovo. Un circo di sorprese”. Tra gli spettacoli in programma: venerdì 13 alle 20.30, Je n’ai pas des jambes, j’ai des ailes, lavoro sul corpo e sul suo potere espressivo con Emilia Tau e Bertrand Depoortère; sabato 14 alle 17.30, The lost goal di e con Riccardo Marinelli, Andrea Meroni e Francesco Zamboni. Domenica 15 torna Domenica in festa con laboratori e letture dalle 10 e, alle 12, Sur Place: un omaggio ai grandi clown del passato a cura della Compagnia della Settimana dopo.

Si conclude il 15 settembre, nel Parco Giordano Sangalli di Torpignattara, anche Med in Torpigna, la manifestazione gratuita a cura di AR.CO. srlr. Tra gli ultimi eventi in programma: venerdì 14 alle 20, concerto de I Thalassa Mass, viaggio musicale e spirituale in luoghi di cultura e lingua diversa, ma uniti dalle medesime onde del Mediterraneo. Domenica 15 alle 19, concerto per harmonium indiano e voce di Sushmita Sultana; a seguire, sonorità afro-americane per il live dei Roots Magic.

Il Parco degli Scipioni ospita, fino al 18 settembre, La Città in Tasca: la manifestazione gratuita dedicata ai più piccoli a cura di Arciragazzi Roma. Tra gli ultimi eventi in programma, giovedì 12 alle 19, Tc Teatro & Tonga Eventi e Animazione propongono The Show, spettacolo di clownerie eperformances artistiche di strada; sabato 14 alle 21, l’Associazione Culturale Carpet porta in scena Favole intorno al mondo liberamente ispirato alla filastrocca “Girotondo di tutto il mondo” di Gianni Rodari. Martedì 17 alle 18, La Balena Matilde… storie di mare, spettacolo teatrale sul tema dell’educazione ambientale a cura della Compagnia Il Clownotto; mercoledì 18 alle 18.30, Grande Concerto di Arrivederci con il Manzella Quartet.

Fino al 30 settembre, il Parco Labia ospita VIC – Verde Incontra Cultura, festival gratuito a cura dell’Associazione culturale Medart. Di seguito, alcuni degli appuntamenti di questa settimana alle 21: giovedì 12, Cuoro, spettacolo teatrale di Gioia Salvatori; sabato 14, Sempre Domenica di Controcanto Collettivo; lunedì 16, per il ciclo Jazz al parco, The Jazz Rusell(s) live; mercoledì 18, per Classico Labia, concerto del Trio Litorale.