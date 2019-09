Roma Capitale: UGL Utl, nuova linfa all’accordo #FabbricaRoma

“Nella giornata di ieri si è svolto un importante incontro, convocato dalla Sindaca di Roma, Virginia Raggi, nell’ottica del percorso #FabbricaRoma a cui hanno partecipato il Segretario UGL Utl Roma, Ermenegildo Rossi ed il Dirigente Sindacale UGL Franco Silvani.

All’ordine del giorno anche la questione delle società partecipate di “Roma Capitale”. Così, in una nota, il Segretario UGL Utl Roma, Ermenegildo Rossi. “Al tavolo erano presenti, insieme alla Sindaca ed alle altre organizzazioni sindacali confederali, il Direttore Generale di Roma Capitale nonché Assessore alle Società Partecipate il Dott. Franco Giampaoletti, l’Assessore al Personale Dott. Antonio De Santis e l’Assessore alle Politiche Sociali Dott.sa Laura Baldassarre. Il protocollo #FabbricaRoma, stipulato dalla nostra Organizzazione con la profonda convinzione che il confronto ed il rapporto continuo tra parti sociali ed Amministrazione sia non solo proficuo, ma necessario per la costruzione di percorsi condivisi, dalla data della sua sottoscrizione ha visto in passato occasioni di confronto importanti e solide, come è avvenuto in occasione del PUMS – Piano Urbano della Mobilità Sostenibile – con l’Assessorato Roma in Movimento, di Linda Meleo, ma oggi più che mai può e deve rappresentare uno strumento di straordinaria cooperazione tra sindacato e Roma Capitale”. Così continua Rossi.

”Abbiamo il dovere di rendere operativo e dinamico quell’accordo, che da molto tempo non ha avuto occasioni di sviluppo, ed utilizzarlo per costruire soluzioni condivise, così come abbiamo previsto nelle more dell’accordo stesso. La direzione da intraprendere è chiara: dobbiamo affrontare congiuntamente – Amministrazione e Sindacato – le diverse situazioni, critiche come produttive, che di volta in volta si determinano nell’ambito di Roma Capitale, per stabilire strategie comuni ed individuare soluzioni di merito, che possano salvaguardare gli interessi e la dignità dei lavoratori e delle lavoratrici di Roma Capitale, insieme alla cittadinanza tutta. Abbiamo proposto alla Sindaca di lavorare con coerenza e sistematicità, sottoponendole le nostre preoccupazioni e le nostre iniziative.

Abbiamo accolto con favore l’intenzione manifestata nel corso della riunione dalla Sindaca di dare seguito allo spirito fondante di #FabbricaRoma, partendo già da questa settimana con la convocazione di un confronto sulle questioni legate a Roma Metropolitane, Mense Scolastiche e Roma Multiservizi, per proseguire poi via via con ogni tema relativo alle altre Società Partecipate. Parteciperemo con entusiasmo e convinzione ad ogni occasione di confronto, – conclude Rossi – certi come siamo che lo spirito dell’accordo #FabbricaRoma, ovvero un confronto continuo e concreto con le organizzazioni sindacali, possa rappresentare un ingrediente assolutamente fondamentale nel necessario percorso di rilancio di RomaCapitale, a cui tutti auspichiamo ed intendiamo partecipare”.