Papa alle monache: “Fate piccoli gesti d’amore”

Nella cappella del Monastero delle Carmelitane scalze di Antananarivo, il Papa lascia il testo preparato per dire alle monache quello che ha in cuore, parla in italiano. La sua omelia prende avvio da una parola della Lettura appena fatta “coraggio” e dice che per seguire il Signore ci vuole sempre un po’ di coraggio, ma osserva, “il lavoro più pesante lo fa Lui”, noi dobbiamo avere il coraggio di lasciarlo fare.

La vita comunitaria: tanti piccoli atti d’amore

Il Papa racconta poi un’immagine che lo ha aiutato tanto nella sua vita sacerdotale e di fede. E’ quella di due suore, una giovane e una anziana, che una sera, uscendo dal Coro dove avevano pregato, camminavano verso il refettorio e la vecchietta non poteva quasi camminare. La giovane cercava di aiutarla, ma l’anziana si innervosiva: “non toccarmi che cado”, diceva, ma la giovane l’accompagnava sempre con il sorriso. Non è una favola, è una storia di vita, dice Francesco e svela i nomi delle due consorelle. La giovane era santa Teresa del Bambin Gesù . “E’ una storia vera, dice, che riflette un pezzetto della vita comunitaria, che fa vedere lo spirito con cui si può vivere una vita comunitaria”. La carità nelle piccole e nelle grandi cose. Facendo ciò che chiede l’obbedienza. So, dice il Papa, che tutte voi siete venute per stare vicine al Signore e per cercare la perfezione, “ma la via della perfezione si trova in questi piccoli passi”. Piccoli passi che sembrano niente, ma sono piccoli passi che fanno schiavo, “che imprigionano Dio”. Questo pensava santa Teresina, e queste corde, ripete il Papa, sono i piccoli atti d’amore che noi possiamo fare. Ci vuole il coraggio di fare i piccoli passi, il coraggio di credere che attraverso la mia piccolezza Dio è felice e Dio porterà la salvezza del mondo. Se tu vuoi cambiare non solo la vita religiosa, ma salvare il mondo, esorta ancora Francesco, comincia con questi piccoli atti d’amore che imprigionano Dio.