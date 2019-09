Labaro, festino a base di alcol e cocaina finisce con un accoltellamento

Gli operatori del 118 hanno subito chiamato la Polizia di Stato quando, intervenuti intorno alle 22.30 per soccorrere una persona ferita nei pressi di un bar in Via della Giustiniana a Labaro, si sono accorti che il ragazzo straniero aveva un taglio all’addome di circa 5 centimetri.

Immediatamente sono arrivate 3 Volanti che, dopo aver ascoltato dei testimoni ed aver visionato le telecamere di videosorveglianza del bar, hanno constatato che l’accoltellamento era avvenuto in un altro luogo.

Seguendo le tracce ematiche i poliziotti sono arrivati in un negozio lì vicino che aveva la serranda metallica abbassata a metà e la porta a vetri chiusa a chiave. Dopo aver suonato più volte al campanello, si è presentato sull’uscio S.I., titolare dell’esercizio commerciale con retro adibito ad abitazione.

L’uomo, romano di 57 anni, che aveva ancora addosso gli abiti con i quali era stato ripreso

dalle telecamere, è apparso subito piuttosto nervoso e così gli agenti del Reparto Volanti

hanno perquisito abitazione e negozio, trovando un coltello da cucina con lama lunga 18

centimetri e manico di 14 centimetri appena lavato ed ancora bagnato; una pistola a salve

priva di tappo rosso; dei bicchieri sporchi di vino e varie tracce di sangue, repertate poi

dalla Polizia Scientifica.

Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che la vittima, uno straniero di 24 anni, si era

presentata dall’amico con della cocaina per festeggiare il suo compleanno e che, dopo aver

finito la droga e del vino offerto dal 57enne, il ragazzo era andato al bar con lui per

acquistare dell’altro vino.

Tornati nel negozio-abitazione, S.I. non ha più trovato il portafoglio ed ha accusato il tunisino

di averglielo rubato: da qui la lite sfociata poi nell’accoltellamento del giovane che, riuscito a

scappare, è arrivato al bar per chiedere aiuto.

Trasportata in codice rosso all’ospedale, la vittima è stata operata d’urgenza mentre

l’accoltellatore è stato arrestato per tentato omicidio e condotto, su disposizione dell’Autorità

Giudiziaria, a Regina Coeli.