Raggi: “Riaperta al traffico la Galleria Giovanni XXIII”

Così la Sindaca Virginia Raggi:

E’ stata riaperta al traffico la Galleria Giovanni XXIII, a nord della città, dopo i lavori di Acea sull’impianto di illuminazione. Grazie a 950 nuovi proiettori a Led viene assicurata una maggiore visibilità agli automobilisti, che potranno percorrere la galleria in tutta sicurezza. A ciò si aggiunge il forte risparmio energetico che garantisce questa tecnologia.

Il lavoro è stato eseguito nel tratto di 3 km tra lo svincolo di via della Pineta Sacchetti e via del Foro Italico e completa l’intervento effettuato lo scorso anno. Terminato in anticipo rispetto ai tempi inizialmente previsti, a beneficio della viabilità nel giorno in cui si svolge il derby Lazio-Roma.

E’ una novità che genera diversi vantaggi in un quadrante nodale per la città, coniugando un consistente miglioramento per la sicurezza stradale e la riduzione dell’impatto sui consumi energetici.