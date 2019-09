Crisi di governo: la fiducia di Conte

Così il premier incaricato Giuseppe Conte:

Pd e M5S “sono due forze che hanno vissuto da antagoniste sul piano politico”, però ora “vedo un buon clima di lavoro. Sono entrambe predisposte ad un progetto comune per il bene del Paese. Sono convinto, e ne ho la riprova, che tutti sono disponibili ad accantonare il passato e a concentrarsi sull’importante progetto che non riguarda le singole forze politiche ma il bene del Paese. Il tema dei ministri non è la massima premura, ma in questo momento è il programma. Definendo il programma e le linee strategiche inviterò le forze politiche a sedersi intorno a un tavolo e a darmi dei loro suggerimenti, chiederò no indicazioni secche ma indicazioni aperte per consentirmi di scegliere la migliore squadra. Questo è il grande motivo di discussione, ma bisogna attenersi ai dati di fatto: non sono iscritto al M5S, non partecipo alle riunioni del gruppo dirigente politico, non ho mai incontrato i gruppi parlamentari, e mi farebbe piacere incontrarli la prima volta. Definirmi dei 5 stelle mi sembra una formula inappropriata. Rimane il dato che c’è molta vicinanza, li conosco da tempo, lavoro molto bene con loro e in particolare Luigi Di Maio che mi ha designato come presidente.