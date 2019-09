Scellerato scarico di rifiuti a due passi dalla zona industriale e la sede Ama ex Prosider.

Via Padre Antonio Casamassa-Via Charles Lenormant nuovo deposito rifiuti a cielo aperto,

dove vengono scaricati rifiuti di tutti i tipi, tra scarichi di attività commerciali e ingombranti.

Da settimane il Comitato Ostia Antica Saline denuncia una situazione ormai non più

sostenibile sia per lo stato di grave degrado, che per il proliferare di insetti e piccoli roditori

che si nutrono di rimasugli di organico sparsi per tutta la lunghezza della massa di rifiuti

che appesta l’aria e sconvolge l’impatto visivo dell’ambiente circostante.

Crediamo che sia obbligatorio l’intervento dell’Assessorato Ambiente e della

municipalizzata Ama per riportare il dovuto degrado per la salvaguardia della salute e

dell’ambiente.

Direttivo Comitato Ostia Antica Saline