Fiumicino, il comune premiato all’Ecoforum del lazio per l’eccellenza nella gestione dei rifiuti

Fiumicino si conferma un modello di eccellenza nella gestione e nel riciclo dei rifiuti. Oggi, durante l’Ecoforum del Lazio, l’evento organizzato da Legambiente dedicato alla gestione e al trattamento dei rifiuti nella regione, il Sindaco Mario Baccini ha ricevuto il prestigioso premio Ecoforum. Il riconoscimento è stato assegnato per i modelli di sviluppo e le azioni concrete verso l’economia circolare implementate dall’amministrazione comunale, che si è distinta tra 33 comuni laziali in gara.

Il premio è stato consegnato al Sindaco dal Presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani, a testimonianza del lavoro virtuoso portato avanti dalla città di Fiumicino.

L’impegno dell’amministrazione

“Questo riconoscimento, premia l’impegno dell’amministrazione e di tutta la comunità di Fiumicino nel costruire un sistema efficiente di gestione dei rifiuti, orientato al riciclo e alla sostenibilità ambientale. – ha dichiarato il Sindaco Mario Baccini. – Abbiamo adottato scelte concrete per accelerare la transizione verso un’economia circolare, investendo in progetti innovativi. Questo premio non è solo un punto di arrivo, ma uno stimolo a fare ancora di più per la tutela dell’ambiente e la qualità della vita dei nostri cittadini.”