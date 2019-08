Dopo oltre 10 anni ritornano i Giochi Estivi della Coop G. Brodolini. Domenica 1 settembre 2019 alle ore 8.30 appuntamento per grandi e bambini. Oltre ai giochi i partecipanti avranno colazione, spuntini all’aria aperta e sano divertimento.

Tema conduttore dell’evento sarà il ritorno al passato, per uscire dalle routine giornaliera e godere appieno della vita all’aperto. Per giocare serviranno pochi oggetti semplici e quotidiani, proprio come facevano i bambini e i giovani degli anni ’80/’90.

Attorno a questo tema saranno organizzati vari momenti di aggregazione. Ci saranno giochi con la scienza e la logica e giochi di abilità.

Il programma mattutino prevede i seguenti giochi: la staffetta, il cruciverba, il volley water, il gioco dello scolapasta, il tiro alla fune; nel pomeriggio invece dalle 15.30 è previsto il gioco scarabeo e la caccia al tesoro.

A completare la giornata ci sarà una festa finale.

Ad ogni iscritto sarà consegnata la maglietta con dei gadget personalizzati con la scritta “GIOCHI ESTIVI BRODOLINI19”