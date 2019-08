Papa: “Il Paradiso non è a numero chiuso, ma non c’è l’autostrada”

Il Paradiso non è a “numero chiuso”, ma “si tratta di attraversare fin da ora il passaggio giusto, che c’è, per tutti, ma è stretto”. Così Papa Francesco, prima della recita dell’Angelus. Commentando un passo del Vangelo di Luca (Lc 13,22-30), il Pontefice chiarisce che la via per la vita eterna non è “una bella autostrada”, con in fondo “un grande portone”: il “passaggio è stretto” e per “salvarsi bisogna amare Dio e il prossimo, e questo non è comodo”.

È una “porta stretta” perché è esigente, l’amore è esigente sempre, richiede impegno, anzi, “sforzo”, cioè una volontà decisa e perseverante di vivere secondo il Vangelo. San Paolo lo chiama “il buon combattimento della fede”. Ci vuole lo sforzo di tutti i giorni, di tutto il giorno per amare Dio e il prossimo.