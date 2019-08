“Ho chiesto per via scritta alla società I.P. Iniziative Portuali, intestataria della Concessione Demaniale Marittima rilasciata dalla Regione Lazio per il Porto Turistico di Fiumicino, di procedere immediatamente alla messa in sicurezza dell’area”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“La richiesta – prosegue – si è fatta necessaria per le condizioni in cui attualmente versa la recinzione: in molti punti è divelta, in altri, come nel tratto in cui il Comune ha provveduto alla demolizione della struttura abusiva Zenith, non è mai stata realizzata. Questo consente a chiunque di entrare senza autorizzazione nell’area, con tutti i rischi del caso, su cui questa Amministrazione declina ogni responsabilità. La mancanza o il danneggiamento della recinzione permette, inoltre, il regolare abbandono abusivo di rifiuti, in particolare nel periodo estivo con una maggiore presenza di villeggianti”.

“Nella lettera – conclude il sindaco – ho indicato come termine massimo quello di 10 giorni

per la società per ripristinare e realizzare dove mancante del tutto la recinzione sull’area in

concessione e per provvedere alla rimozione dei rifiuti e al ripristino delle condizioni

igieniche dell’intera area all’altezza di via del Faro. In caso di mancata risoluzione

l’Amministrazione eseguirà l’intervento in danno”.