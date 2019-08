“Finalmente è disponibile l’avviso pubblico del bando di gara per i posteggi del mercato ittico di Fiumicino”. Lo dichiara l’assessora alle Attività Produttive Flavia Calciolari.

Il bando, apparso il 22 agosto sul numero 68 del BURL, è in pubblicazione da oggi e fino al 7 settembre 2019. Sono previsti 10 posteggi delle dimensioni di 16,05mq ognuno dei quali dotato di caditoia per la raccolta delle acque di lavaggio allacciata alla rete fognaria, fornitura di acqua e di corrente elettrica.

“La principale novità è che oltre alla vendita di prodotto fresco, è prevista l’assegnazione di parcheggi anche a chi volesse intraprendere un’attività di street food – spiega Calciolari -. Sarà possibile, dunque, non solo comprare pesce fresco, ma anche assaporare piatti preparati con il nostro pescato da portare a casa o da gustare passeggiando lungo via di Torre Clementina”.

Tra i requisiti per partecipare al bando c’è l’impegno ad utilizzare solo materiali plastic free.

“Sia il packaging di chi vende il pescato fresco sia gli utensili dello street food (bicchieri, posate ecc) dovranno essere ecocompatibili e privi di plastica – sottolinea l’assessora -. Questo in linea con l’attenzione che questa amministrazione ha sempre dimostrato per l’ambiente. Inoltre, per valorizzare di più il prodotto locale, verrà assegnato un punteggio maggiore a chi si impegna ad utilizzare e/o vendere almeno per il 50% pescato dei nostri mari”.

“Finalmente si restituisce all’economia della città uno spazio inutilizzato per 5 anni – conclude Calciolari -. Lo consideriamo, per altro, anche uno strumento per dare la possibilità di creare nuovi posti di lavoro a chiunque volesse intraprendere un’attività in proprio”.

Dove scaricare il bando e la modulistica

Il bando e la modulistica sono scaricabili dall’albo pretorio del sito del Comune a questo link: http://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore02.sto?DOCORE_testata=6494064&DOCORE_versione=1&FNSTR=UQTLFZ_PABBDJSB.FOL&DB_NAME=fiumil&ContestoChk=ME . Gli uffici dell’Assessorato alle Attività Produttive sono a disposizione dei cittadini per qualsiasi chiarimento.