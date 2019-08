Raggi: “Roma capitale mondiale della cultura e della musica”

Così la Sindaca Virginia raggi sulla sua bacheca Facebook:

Roma capitale della cultura e della musica, nazionale e internazionale. Sono davvero felice degli ottimi risultati delle nostre eccellenze culturali come la rassegna del Teatro dell’Opera di Roma a Caracalla e la stagione estiva di Auditorium Parco della Musica, per cui ringrazio in particolar modo il Sovrintendente Carlo Fuortes.

Hanno visto rispettivamente la partecipazione 108.339 persone, con un aumento del 18% rispetto ai 92.220 dello scorso anno, e di oltre 100.000 persone tra Auditorium e Casa del Jazz.

I 30 concerti nella Cavea di Auditorium hanno visto ben 9 sold out: due per la band emergente dei romani Måneskin che da soli hanno totalizzato 10 mila spettatori, oltre a quelli di Thom Yorke, Take That, Toto, Gazzelle, Tears for Fears, Il Volo e Fiorella Mannoia.

Alla Casa del Jazz gli spettatori di Summertime 2019 sono quasi raddoppiati rispetto ad un anno fa, oltre 18.000, segnando il record assoluto di presenze estive.

Voglio ringraziare per il lavoro che stanno svolgendo anche l’assessore alla crescita culturale Luca Bergamo, il Presidente Aurelio Regina e l’Ad della Fondazione Musica per Roma Jose Ramon Dosal. Ma ringrazio soprattutto tutti i romani e i turisti che con entusiasmo partecipano a concerti e spettacoli.