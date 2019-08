Fornaro: “Salvini ci risparmi le sceneggiate e si dimetta”

“Almeno il giorno di Ferragosto Salvini risparmi agli italiani la sceneggiata dell’innamorato prima traditore e poi fintamente pentito”. Lo scrive in una nota il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro.

“Salvini – aggiunge Fornaro- compia l’unico atto coerente e conseguente: si dimetta da Ministro dell’Interno, come avrebbe dovuto fare il giorno dopo che il partito di cui è il segretario e capo indiscusso ha presentato la mozione di sfiducia al Presidente del Consiglio del Governo di cui continua a far parte come se niente fosse”.