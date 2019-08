Don Luigi Sturzo, esempio di coerenza non esibita

Sono passati sessant’anni dalla morte a Roma di don Luigi Sturzo, sacerdote per vocazione, impegnato in politica e studioso per passione. Fautore dell’impegno dei cattolici nella vita politica, ma rispettoso del non éxpedit, una disposizione, voluta da Papa Pio IX, che vietava ai cattolici la partecipazione. Il 18 gennaio 1919, abrogata ufficialmente la disposizione della Santa Sede da Papa Benedetto XV, lanciò l’appello “ai liberi e forti” con cui diede il via all’esperienza del Partito Popolare Italiano, e quindi all’impegno politico dei cattolici. Per don Sturzo, si è conclusa nel 2017, la fase diocesana della Causa di Beatificazione con il riconoscimento delle virtù eroiche.