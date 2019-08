La moda dello sfruttamento dei lavoratori

Sarà il caldo o la voglia di sfruttare i lavoratori ma la moda di questi giorni di sparare sul reddito di cittadinanza e sulla proposta di introdurre il reddito minimo, sinceramente, la trovo vergognosa.

Alcuni imprenditori lamentano il fatto che non trovano personale per le proprie aziende poiché i potenziali lavoratori preferiscono percepire il reddito di cittadinanza piuttosto che accettare le loro offerte di lavoro.

Una parte politica vuole introdurre il salario minimo legale ed indovinate chi è il primo nemico di questa iniziativa? I sindacati…

Già mi è difficile comprendere che un imprenditore voglia sfruttare e schiavizzare i propri dipendenti ma addirittura leggere che i sindacati sono contrari al salario minimo legale mi fa cadere le braccia.

Agli imprenditori che vogliono sfruttare i lavoratori dico che fanno bene a schifarvi, perché di schifo si tratta. Costoro se avessero un minimo di coscienza si vergognerebbero perché un conto è massimizzare i profitti un altro è mettere l’uomo al di sotto del dio denaro.

Avete letto sull’Espresso l’indagine sul lavoro in riviera? Peggio dei lavori forzati tra buste paga false e orari infiniti. Al sindaco di Gabicce Mare, tal Domenico Pascuzzi in quota Pd, rispondo che non è vero che i giovani del Sud non vogliono più lavorare negli alberghi perché prendono il reddito. Vede esimio Pascuzzi i giovani del Sud sono stufi di gente come lei che approva lo sfruttamento e la mortificazione dei lavoratori; si vergogni e porti rispetto non solo verso i giovani del Sud ma di tutta Italia!

Non mi sorprende che ad essere contro il reddito di cittadinanza sia il Pd; di sinistra questo partito non ha nulla tant’è che in questa battaglia è sostenuto dall’onorevole Mara Carfagna di Forza Italia. Confesso il peccato ed ammetto che mi sfuggono i trascorsi lavorativi della Carfagna: me li elencate per piacere?

Cos’è il salario minimo legale? E’ una soglia minima della retribuzione al di sotto della quale non si può scendere. In Italia oggi c’è la soglia minima stabilita dai contratti di lavoro collettivi che differiscono al loro interno, con differenze di retribuzione per uno stesso lavoro che vanno dal 9% al 21%.

In un paese dove il reddito percepito dai lavoratori è inferiore agli altri paesi dell’Ue e dove la quota di occupati a rischio povertà è del 12,2% (tra le più alte d’Europa), la proposta del salario minimo legale dovrebbe avere il consenso unanime dei sindacati ed invece…seppur presente in numerosi paesi europei, in Italia i sindacati dicono no.

La domanda sorge spontanea: gli interessi di chi tutelano i sindacati? Avete ragione: da quando chi, di fatto, non ha mosso un dito contro la legge Fornero è in grado di tutelare i lavoratori?

La voglia di sfruttare i lavoratori è alta; sappiamo che scelte fare e soprattutto di chi fidarci e su quali strumenti fare affidamento.

fonte foto: https://www.meltingpot.org/Caporalato-Art-12-Intermediazione-illecita-e-sfruttamento.html#.XUqM3o4zY1I