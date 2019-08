“Una firma per la difesa dei beni comuni”. Prosegue il lavoro del Comitato Rodotà di Fiumicino per la tutela dei Beni Comuni. A partire da domani e fino al prossimo 19 agosto, la possibilità di recarsi presso i banchetti presenti sul territorio per firmare la proposta di legge. Si tratta di una proposta normativa importante che intende ergersi a difesa dei Beni Comuni secondo lo spirito e le indicazioni che hanno animato i lavori della Commissione Rodotà e che vede tra i principali promotori Alberto Lucarelli e Ugo Mattei, che furono anche tra gli ispiratori dei referendum a sostegno dell’acqua pubblica del 2011.

Le dichiarazioni di Massimiliano Chiodi

“E’ una proposta di legge che viene dal basso – afferma Massimiliano Chiodi, referente

locale del comitato – e che trova la sua importanza nel fatto che dal 1990 ad oggi, i governi

italiani hanno venduto a privati una fetta di patrimonio che ammonta a 900 miliardi di euro.

Boschi, colline, interi borghi e palazzi storici, riserve idriche, infrastrutture e collezioni

artistiche, sono tutti stati oggetto di acquisizioni private.

Da sempre, anche il patrimonio che rimane pubblico è spesso trascurato e gestito non

nell’interesse di chi in futuro dovrà e vorrà farne uso, ma nell’interesse economico di

chi lo gestisce. Appoggiare questa proposta significa salvaguardare le generazioni future”.

La raccolta firme

Ecco dove e quando firmare

8 agosto – Fiumicino, Via Torre Clementina, presso attività “Uniti nel gusto” – ore 17.00-19.00

10 agosto – Aranova presso centro commerciale La Tartaruga – ore 09.00-11.00

12 agosto – Focene, Vial dei Focene presso Bar Pasticceria Fieni – ore 17.00-19.00