Ruocco (M5S): “Caro Salvini, ‘cca nisciuno è fesso!”

Così Carla Ruocco sulla sua pagina Facebook, rivolgendosi a Matteo Salvini:

“Chi non vuole l’autonomia premia ladri e incapaci del Sud”, questa è la frase pronunciata ieri dal Ministro Salvini.

Innanzitutto, prima di lanciarsi in tali affermazioni sensazionalistiche, legando peraltro concetti che non c’entrano niente come la corruzione e l’autonomia differenziata, bisognerebbe documentarsi con dati alla mano.

E i dati Svimez ci dicono che ogni anno, a causa della scellerata riforma del federalismo fiscale, il Sud ci rimette 61,5 miliardi. 61,5 miliardi che vengono letteralmente RUBATI ai nostri bambini, agli asili nido, alle scuole, agli ospedali e così via. Per fortuna noi, come Commissione Finanze della Camera, a settembre faremo partire un’indagine conoscitiva sul federalismo fiscale in cui faremo chiarezza, una volta per tutte. Solo poi si potrà procedere eventualmente con un progetto di Autonomia, ma che sia fatto con criterio e non a svantaggio del Mezzogiorno!