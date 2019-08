Firenze, abbonamenti trasporto pubblico: contributi prorogati fino a fine anno

Gli studenti non universitari e i residenti fiorentini con Isee inferiore a 12500 euro possono fare richiesta per l’agevolazione tariffaria del trasporto pubblico

I residenti a Firenze con Isee fino a 12.500 euro e gli studenti, non iscritti all’Università di Firenze, possono presentare o rinnovare fino al 31 dicembre 2019 la richiesta di agevolazione tariffaria per il trasporto pubblico. Si tratta dei contributi per abbonamenti studenti e ordinari per i residenti che l’Amministrazione ha promosso dopo l’entrata in vigore del nuovo sistema tariffario regionale. Con questo rimborso diretto, da chiedere all’Amministrazione, sono stati azzerati gli aumenti dell’anno scorso, soprattutto per quanto riguarda gli studenti. Gli iscritti all’Ateneo fiorentino non necessitano di chiedere il rimborso studenti in quanto per loro il servizio di Trasporto pubblico locale è incluso nella carta dello studente.