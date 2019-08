Fico elogia il lavoro del ministro per il Sud

Così il Presidente della Camera sulla sua pagina Facebook:

È prezioso il lavoro fatto insieme dal ministro per il Sud e dal sindaco di Napoli per la riqualificazione di Scampia. Il confronto e il dialogo tra le istituzioni sono fondamentali specialmente quando si tratta di unire gli sforzi per il benessere della comunità. L’impegno per la rigenerazione urbana è essenziale per dare nuova vita alle periferie e offrire nuove opportunità, in particolare ai più giovani. È un impegno che deve vederci tutti uniti, sempre.