Commercio: vendite in aumento

I dati sulle vendite al dettaglio di giugno sono positivi solo per discount e grande distribuzione, mentre i piccoli negozi continuano a patire la crisi del commercio. Lo afferma il Codacons, commentando i dati diffusi oggi dall’Istat.

“Finalmente a giugno le vendite tornano a registrare segno positivo, ma il discorso vale solo per la grande distribuzione e i discount – spiega il presidente Carlo Rienzi – Per i piccoli negozi i numeri sono ancora negativi, e registrano vendite ferme a giugno (0%) e addirittura in picchiata del -0,9% nei primi sei mesi dell’anno rispetto allo stesso periodo del 2018”.

“I dati dell’Istat dimostrano le difficoltà patite dai piccoli commercianti italiani, schiacciati non solo dallo strapotere della GdA, ma anche e soprattutto dall’e-commerce, settore che vola anche a giugno facendo segnare una crescita delle vendite del +15,4% su base annua” – conclude Rienzi.