Palagi e Bundu: “Vigilanza privata e servizi fiduciari: al fianco del loro sciopero”

Queste le dichiarazioni dei consiglieri del gruppo Sinistra Progetto Comune Dmitrij Palagi e Antonella Bundu

“Dignità, un contratto nazionale rinnovato e tempi di lavoro decenti: sono tra le richieste delle rappresentanze sindacali scese oggi in presidio di fronte alla Prefettura di Firenze, per chiedere un maggiore riconoscimento del lavoro di chi opera nella vigilanza privata e nei servizi fiduciari. Eravamo al loro fianco!

La politica satura la comunicazione con la retorica della sicurezza, ma lascia chi ci opera in condizioni indecenti. Da una parte abbiamo una maggioranza trasversale capace solo di speculare sul senso di paura diffuso, dall’altra noi scegliamo di stare dalla parte delle sicurezze al plurale. Le persone hanno diritto di vivere fuori dall’angoscia delle proprie condizioni materiali, liberandosi dall’insicurezza lavorativa e sociale.

Continueremo a sollevare il tema anche in Palazzo Vecchio, perché si tratta di una vertenza nazionale che riguarda quotidianamente lavoratrici e lavoratori che operano sul territorio di Firenze, in numerosi settori e attività. Siamo convinti di poter trovare ascolto e condivisione anche tra gli altri gruppi consiliari, nella diversità delle letture politiche, come è già avvenuto all’interno della IX Commissione. L’importante è partire dal riconoscimento di una categoria “fantasma”. (fdr)