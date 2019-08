Amatrice, la Pro Loco inaugura la nuova sede presso il Piazzale Ex Anpas

Taglio del nastro previsto per sabato prossimo alle 11 presso il Piazzale Ex Anpas per l’apertura del punto informativo dell’Associazione Turistica Pro Loco di Amatrice. La struttura è stata donata dalla Pro Loco di Rivotorto di Assisi ed è un importante tassello per un difficile e ambizioso ritorno alla normalità della città colpita ferocemente dal sisma del 24 agosto 2016.

“Non ci sono parole per ringraziare adeguatamente tutti coloro che ci sono stati vicino e che ogni giorno contribuiscono alla rinascita non solo fisica, ma anche morale e spirituale di questo territorio – dice la Presidente della Pro Loco di Amatrice Adriana Franconi -. Penso alle tante Pro Loco d’Italia, alle associazioni, alle persone che da tre anni sostengono Amatrice e la Pro Loco che ho l’onore di presiedere.

Questa immensa vicinanza ci dona tanta forza, è commovente e straordinario sapere che non si è soli. Un ringraziamento va anche a quanti hanno donato sul conto ‘Adotta un’Opera’ del Comune di Amatrice, con causale specifica destinata alla ricostruzione dei locali della Pro Loco crollati a seguito del sisma, l’Opera numero 7, l’edificio definitivo ubicato in zona rossa”.