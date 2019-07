L’Associazione “Un ricordo per la pace” scrive a Vasco: la risposta della rockstar su Instagram

Medaglia d’Onore all’IMI Giovanni Carlo Rossi, padre di Vasco Rossi. È l’ultima missione dell’

associazione “Un ricordo per la pace” nell’ambito del progetto “MEMORIA AGLI I.M.I”, gli

internati militari in Germania dopo l’8 settembre 1943. Il contatto con Vasco attraverso una lettera

inviata ai media il 19 luglio scorso, un appello pubblicato da molte testate giornalistiche tra cui il

“Resto del Carlino” di Modena.

La lettera di Elisa Bonacini, presidente dell’associazione apriliana, terminava con un invito: “Caro

Vasco, seppur inconsapevolmente, sei il più celebre dei testimonial per accendere i riflettori sulla

storia degli IMI. Troppi anni di oblio. Chi meglio di te può farlo?” .

Ora, inaspettatamente – ci riferisce emozionata Elisa – la pubblicazione di Vasco domenica 28 luglio

in Instagram con due storie dedicate alla vicenda del padre prigioniero in Germania dopo l’8

settembre 1943 e l’esplicito riferimento alla nostra Associazione “Un ricordo per la pace” ed

all’onorificenza dedicata agli Internati Militari Italiani. Elementi che fanno intuire che Vasco ha

accolto favorevolmente il nostro messaggio e che potrebbe richiedere a breve la Medaglia d’Onore

in memoria del padre.

La richiesta potrebbe partire anche dalla mamma Novella Corsi, un modo di dimostrare

ulteriormente l’affetto e la stima per un uomo che tanto ha trasmesso al figlio, i veri valori della

vita. Se la domanda verrà inoltrata durante l’estate la consegna dell’onorificenza dovrebbe avvenire

intorno alla Giornata della Memoria, il 27 gennaio 2020.”

“ Onore a tutti gli IMI. – tiene a sottolineare Bonacini- Giovanni Carlo Rossi uno dei tanti. La sua

storia legata ad una delle rockstar più amate in Italia un modo per ricordare tutti gli altri. Certo che

saremmo felici di avere Vasco testimonial della nostra attività di memoria, magari nel ruolo di

presidente onorario della nostra associazione. Vasco, vuoi diventare il nostro Presidente Onorario?.”

Conclude Elisa : “A nome della mia associazione e di tutti i miei collaboratori, gli amici, i figli di

internati che ho coinvolto da anni nel progetto “MEMORIA AGLI I.M.I.” non posso che rivolgere a

Vasco un immenso, immenso GRAZIE!!! I sogni seppur “rarissimamente” si realizzano.

( immagini dalla pg Instagram di Vasco Rossi domenica 28 luglio 2019)