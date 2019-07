Fiumicino, Caroccia: “Entro ottobre via alla ristrutturazione delle palestre di Marchiafava e Lido Faro”

“Entro ottobre inizieranno i lavori di ristrutturazione delle palestre delle scuole Marchiafava e Lido Faro”. Lo dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia.

“Nella seduta della Giunta di ieri abbiamo approvato il progetto definitivo per i lavori di adeguamento e messa in sicurezza delle palestre in questione – continua Caroccia -. Si tratta di locali che da tempo necessitavano di interventi per permetterne la fruibilità ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze”.

“Adesso entreremo nella fase della gara ed entro il 30 ottobre i cantieri saranno operativi – prosegue Caroccia -. Il costo totale è degli interventi è pari a 210 mila euro di cui 170 mila sono stati erogati del ministero mentre i restanti 40 mila sono a carico dell’amministrazione comunale”.