INPS per tutti: De Magistris e Tridico incontrano la stampa

Domani, giovedì 25 luglio, alle ore 12, presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, alla presenza del Sindaco Luigi de Magistris e dell’Assessore ai Diritti di cittadinanza e alla Coesione sociale, Laura Marmorale, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’Accordo di collaborazione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e il Comune di Napoli per l’attuazione del progetto “INPS per tutti”. Il progetto denominato “INPS per tutti” è rivolto ed è teso ad intercettare, nelle aree metropolitane, persone in stato di povertà assoluta, senza tetto o senza fissa dimora per l’individuazione dei bisogni e l’accertamento della sussistenza dei requisiti utili all’accesso alle prestazioni INPS. All’incontro con i giornalisti interverranno il Presidente Nazionale dell’INPS, Pasquale Tridico, il Direttore di Coordinamento Metropolitano INPS di Napoli, Roberto Bafundi e la referente dell’Alleanza contro la povertà, Melicia Comberiati.