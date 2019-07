Sequestro isola ecologica Pesce Luna, M5S: “Chiediamo risposte dal sindaco”

“Le notizie di questa mattina ci informano che l’isola ecologica di Via del Pesce Luna è stata sequestrata dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia” lo dichiarano i consiglieri del M5S Ezio Pietrosanti e Walter Costanza.

“Al momento non si hanno ulteriori informazioni sulle motivazioni che hanno portato a questo sequestro, ma riteniamo che si tratti di una situazione sicuramente grave, che merita di essere attenzionata e riferita da parte del Sindaco. Chiediamo quindi che l’Amministrazione informi al più presto il Consiglio Comunale ed i cittadini sulle cause di questo provvedimento”

C’è bisogno di trasparenza e di chiarezza, soprattutto in un campo come quello della gestione dei rifiuti. In particolare in questi mesi in cui sono in ballo oltre 80 milioni di euro per l’assegnazione del nuovo bando di igiene pubblica comunale.