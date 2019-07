Latina, “La musica… e la meditazione in movimento”

Sarà un evento unico, una performance artistica in spiaggia al sorgere del sole a chiudere la “Notte Bianca” di Latina organizzata tra il 20 e il 21 luglio in occasione del cinquantesimo anniversario della conquista della Luna.

“La musica… e la meditazione in movimento” – questo il titolo dell’evento – si terrà domenica 21 luglio alle 5.30 del mattino al primo chiosco a sinistra di Capoportiere. Si tratta del primo appuntamento nell’ambito della rassegna concertistica “IMMERSIONI SONORE” organizzata dalle associazioni “Attori e spettatori per il tempo libero” e “Luogo Arte Accademia Musicale”, in collaborazione con il Comune di Latina e con la direzione artistica di Dario Ciotoli e Flavia Di Tomasso.

Domenica mattina artisti e pubblico saranno entrambi spettatori dello “spettacolo” centrale di ogni forma di vita, la nascita. L’alba è appunto, nella sua splendida manifestazione, il sorgere di una nuova vita, di un giorno nuovo. L’invito è quello di partecipare alla vita, pienamente, dedicandosi ad un ascolto attivo di se stessi, e inducendolo attraverso la bellezza dell’arte. Ecco quindi la musica classica dei grandi autori (Mozart, Handel e Haydn) eseguita dal violino di Flavia Di Tomasso e dalla viola di Cecilia Iacomini in un repertorio dedicato proprio a questa formazione e il suo integrarsi alla performance dei Maestri di Danze Sacre e Movimenti, una disciplina antica di almeno 4000 anni, studiata e praticata per anni e con dedizione da alcuni studenti della School of Self Awareness. I Movimenti e le Danze Sacre, praticati, permettono di contattare ed esplorare il proprio mondo interiore. La loro bellezza si esprime attraverso il valore dello straordinario senso del ritmo, la precisione del movimento, la sua agilità e la sua inventiva, è una pratica infatti che aiuta e sviluppa ulteriormente la connessione tra la mente, le emozioni e il corpo. Tutto questo con un unico scopo: quello di risvegliare le capacità e i talenti nascosti.

Per accedere all’evento è richiesto un contributo di 10 euro con colazione inclusa (6 euro per gli under 18). La prenotazione è obbligatoria (si consiglia di portarsi un asciugamani per sedersi sulla sabbia). Info ai numeri: 366 3748367 – 0773 480772.